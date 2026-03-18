O Presidente João Lourenço nomeou esta quarta-feira Pedro Mendes de Carvalho para o cargo de procurador-geral da República.

O nome de Pedro Mendes de Carvalho foi um dos homologados pelo Plenário do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, numa lista composta igualmente por Gilberto Mizalaque e Mouta Liz.

A lista com os três nomes seguiu na terça-feira para o gabinete do Presidente da República para indicação do novo PGR em substituição de Pitta Gróz, que cessou esta manhã funções, segundo a comissão eleitoral, por limite de idade.

Pedro Mendes de Carvalho tem representado a PGR a nível internacional em várias matérias, era até à data o responsável pela Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), órgão que dirige vários processos complexos.

Aos Novo Jornal os juristas Carlos Veiga, Francisco Muteka e Mário Tavares asseguram que Pedro Mendes de Carvalho "tem personalidade suficiente" para assumir a PGR.

Conforme estes juristas, Pedro Mendes de Carvalho reúne experiência e foi uma escolha acertada do PR.