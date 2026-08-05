Encerra oficialmente nesta quarta-feira, 05, o tão aguardado e concorrido concurso público de ingresso externo nos órgãos do Ministério do Interior (MININT), que decorre desde o passado dia 16 de Julho.

Este concurso serve para a admissão de novos efectivos da Polícia Nacional (PN), do Serviço de Investigação Criminal (SIC), do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), do Serviço Penitenciário (SP) e do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).

É o primeiro concurso público da história do Ministério do Interior a ser anunciado publicamente pela instituição e prevê a admissão de 7.682 novos agentes para o reforço dos efectivos dos órgãos sob sua tutela.

O processo de candidatura decorre online, através de um portal criado para o efeito, mediante o preenchimento do formulário de candidatura e a submissão dos documentos exigidos.

Este concurso foi um dos mais aguardados pela juventude angolana interessada em ingressar na Polícia Nacional, no SIC, no SME, no Serviço Penitenciário e no Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.

O MININT ainda não tornou público o número de candidatos que já submeteram as suas candidaturas às vagas anunciadas.

Só no primeiro dia de inscrições, a 16 de Julho, em menos de quatro horas de funcionamento do portal, mais de 10 mil pessoas conseguiram inscrever-se com êxito.

Aquando do arranque do processo, o ministro do Interior, Manuel Homem, alertou que "não adianta fazerem pedidos ao ministro nem a qualquer funcionário do MININT".

Segundo Manuel Homem, não haverá favoritismo nem qualquer tipo de intermediação para facilitar o ingresso dos candidatos.

As 7.682 vagas do concurso serão distribuídas pelos cinco órgãos do MININT, nomeadamente a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal, o Serviço de Migração e Estrangeiros, o Serviço Penitenciário e o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.