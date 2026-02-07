Desfile Central na Nova Marginal, em Luanda, vai contar com 13 grupos da classe A, 15 da B e igual número da classe infantil. Foliões apelam às entidades para maior apoio aos grupos. APROCAL diz que se precisa de um carnaval comercial com marketing e estimula os mecenas a investir no entrudo. Grupos intensificam ensaios.

A poucos dias da maior manifestação cultural, grupos carnavalescos ensaiam, diariamente, durante cerca de quatro horas. O acto central realiza-se na Nova Marginal, no dia 17 de Fevereiro.

Dados obtidos junto dos grupos apontam para um investimento mínimo na ordem dos 20 milhões de kwanzas.

Para o secretário-geral da Associação Provincial do Carnaval de Luanda (APROCAL), António de Oliveira "Delon", os três milhões que os grupos recebem para preparar a participação no desfile central é quase nada, ou seja, "é um dinheiro para garantir a logística".

