Em comunicado publicado por ocasião do Dia do Ambiente que hoje se assinala, Carolina Cerqueira diz que a realidade exige dos angolanos mais do que boas intenções, exige decisões corajosas, políticas públicas eficazes e uma cidadania ambiental activa.

"Hoje somos convocados à acção urgente diante da degradação ambiental, das alterações climáticas, a escassez de água e da pressão crescente sobre os nossos ecossistemas", acrescentou.

Ao reafirmar o compromisso dos deputados angolanos com a preservação do património natural e com a construção de um futuro ambientalmente sustentável, Carolina Cerqueira destacou o papel dos órgãos legislativos na aprovação e fiscalização de leis que promovem a gestão eficiente dos resíduos sólidos urbanos, a preservação da biodiversidade e das florestas, o acesso equitativo à água potável e ao saneamento e o incentivo às soluções baseadas na natureza.

"A Assembleia Nacional tem plena consciência de que a protecção do ambiente é uma condição essencial para a saúde pública, a segurança alimentar, a geração de empregos verdes e a resiliência das nossas comunidades face aos riscos climáticos", reiterou.

Alertou, no entanto, para o papel vital da juventude na preservação do ambiente, assim como das comunidades locais, das universidades e do sector privado, numa acção colectiva em prol do equilíbrio e da justiça ambiental.

A respeito da data, o ambientalista, Azevedo Cordeiro Junqueira, disse ao Novo Jornal que a escassez de informação ambiental credível e actualizada e a insuficiente capacidade institucional da administração ambiental enfraquecem a capacidade para enfrentar os actuais problemas do ambiente em Angola.

"A ineficácia dos processos de tomada de decisão política a todos os níveis, associado à falta de consciência e responsabilidade ambiental da população em geral, são, entre outros factores que enfraquecem o ambiente do país", acrescentou.

Segundo este ambientalista, o Governo deve encarar com determinação estas matérias, tendo consciência de que a informação ambiental disponível não está compilada, muitas vezes não é credível e está desactualizada, e que a escassez de estratégias na área do ambiente obstaculiza os seus esforços na procura de soluções.

De referir que a Assembleia Geral da ONU, de 15 de Dezembro de 1972, adoptou a Resolução 2994, designando o dia 5 de Junho como o Dia Mundial do Ambiente.

Em 2025 o país anfitrião das comemorações do Dia Mundial do Ambiente é a República da Coreia, e o tema escolhido é «Combater a poluição por plástico».