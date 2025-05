O Presidente do Gabão concedeu indulto a sete pescadores angolanos, presos por pesca ilegal em águas gabonesas, medida tomada por ocasião da visita hoje do chefe de Estado de Angola, João Lourenço, àquele país, avançou fonte diplomática.

Segundo o embaixador de Angola no Gabão, Joaquim Espírito Santo, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, está prevista para hoje a libertação dos sete pescadores angolanos.

Casos de pescadores angolanos detidos, julgados e condenados no Gabão, por suposta pesca ilegal, são recorrentes, o que levou a uma reacção do Governo angolano, em 2023, sobre a situação desses cidadãos no território gabonês.

Joaquim Espírito Santo referiu que João Lourenço está no Gabão para uma visita de algumas horas, para revitalizar as relações bilaterais, que se encontram "num estado de letargia", 43 anos após a assinatura do primeiro acordo de cooperação entre os dois Estados.

A visita vai permitir igualmente a revisão dos 11 acordos existentes entre os dois países e a concretização de novas intenções, no domínio da agricultura e energia, economia azul e justiça.

"Notamos que o Gabão precisa da experiência de Angola, principalmente no que toca à construção de infra-estruturas", referiu o diplomata angolano.

João Lourenço vai reunir-se com o seu homólogo gabonês, Brice Nguema, com quem deverá também abordar assuntos ligados à região da África Central.