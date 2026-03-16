O Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público (CSMJMP) escolhe esta segunda-feira, no processo de eleição, os três nomes que seguirão nas próximas horas para o Palácio, de modo a que o Chefe de Estado, João Lourenço, escolha aquele que irá ocupar o cargo de procurador-geral da República, soube o Novo Jornal.

Oito nomes concorrem ao cadeirão máximo da Procuradoria-Geral de República (PGR), depois de o CSMJMP ter tornado pública a abertura do processo de candidaturas ao cargo, na sequência da comunicação feita por Hélder Pitta Gróz de que pretende cessar funções no mais alto cargo da magistratura do Ministério Público.

Inocência Pinto, Eduarda Rodrigues, Gilberto Mizalaque, Pedro Mendes de Carvalho, Lucas Ramos dos Santos, Luís de Assunção da Mouta Liz e Daniel Modesto são os magistrados concorrentes ao cargo. O Novo Jornal soube que Filomeno Octávio Benedito, o únicxo miliitar, desistiu da corrida. Ou seja, o próxiimo procurador geral da República será um civil.

O presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público comunica, por escrito, ao Presidente da República, os nomes dos três candidatos mais votados, por ordem de votação.

Gozam de capacidade eleitoral activa os vogais do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, os procuradores-gerais adjuntos da República e os juízes conselheiros em exercício de funções.

A eleição do novo procurador-geral da República é aguardada com grande expectativa, uma vez que a instituição desempenha um papel central na defesa da legalidade, no combate à criminalidade e na fiscalização do cumprimento da lei em Angola.

A saída de Hélder Pitra Groz marca um novo capítulo na liderança do Ministério Público, abrindo caminho para a escolha de um novo responsável que conduzirá a instituição dsurante os próximos desafios da justiça angolana.