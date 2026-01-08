Os professores ameaçam voltar à greve na próxima semana caso o Governo não atenda às preocupações do caderno reivindicativo em sua posse há já algum tempo. O Executivo tomou nota da intenção de greve dos professores e chamou-os para mais uma ronda de negociações esta quinta-feira.

Os professores reivindicam aumento salarial acima dos 10%, pois, segundo o Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF), o Governo não discutiu essa percentagem com os sindicatos, apenas os informou que o aumento para 2026 e que está inscrito do Orçamento Geral do Estado (OGE) é apenas de 10%, facto que apanhou de surpresa os sindicatos que esperavam por um aumento de 25%, perfazendo 50, visto que em 2025 o Executivo já aumentou a classe em 25%, do acordo faseado de até 100%.

Edmar Jinguma, secretário-geral do SINPROF, disse recentemente ao Novo Jornal que o que ficou acordado entre as centrais sindicais e o Governo é que de 2025 até 2027 o incrementado chegue aos 100%, mas ao invés de aumentar já em Janeiro de 2026, 25%, para totalizar 50, o Governo apenas quer aumentar 10%.

A informação sobre a greve foi avançada à imprensa pelo SINPROF esta quinta-feira,8, durante um encontro à porta fechada, que ainda decorre entre o SINPROF, o Ministério da Educação (MED), e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.

Para além do aumento salarial, os professores reclamam ajustes salariais de acordo com as respectivas categorias e melhores condições de trabalho.