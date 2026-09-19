A semana começa com os professores em greve, agendada até ao próximo dia 15 de Outubro, devido ao incumprimento das exigências relativas aos dois primeiros pontos do caderno reivindicativo e ao insucesso da reunião entre a organização sindical e o Ministério da Educação (MED).

No sábado, 19, estava prevista uma reunião entre o Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF) e o Governo, mas o encontro negocial não se concretizou.

Em comunicado, o SINPROF confirma que a paralisação vai avante a partir das 7h00 de segunda-feira, apesar das garantias de que a classe mantém a disponibidade para retomar as negociações.

O SINPROF pede aos professores que não compareçam nos locais de trabalho, anunciando que os piquetes de greve deverão permanecer à entrada das escolas para acompanhar o cumprimento da paralisação. Apela igualmente aos directores das escolas para que tenham em conta que também são professores e que poderão beneficiar também dos resultados das reivindicações.

Segundo o SINPROF, a primeira fase da greve será de 19 dias, de 21 de Setembro a 15 de Outubro, estando a segunda fase prevista para Novembro.

O Ministério da Educação tem dito que não há motivos para os professores avançarem para a greve, numa altura em que conseguiu honrar 11 pontos plasmados no caderno reivindicativo apresentado pelo SINPROF, que reitera que não foram cumpridos os pontos-chave do acordo, entre os quais a realização de um concurso público interno de ingresso de professores para a actualização da carreira dos docentes de 2017 e 2018.

O SINPROF reafirma ainda a exigência de cumprimento, pelo Governo, dos acordos rubricados a 8 de Janeiro de 2026 entre o Ministério da Educação e o sindicato.