Os professores angolanos regressam às salas de aulas na segunda-feira, decisão anunciada esta sexta-feira à saída da reunião com o Governo.

O secretário-geral do Sindicado Nacional de Professores (SINPROF), Admar Ginguma, expressou que a decisão da suspensão da greve foi tomada em nome do interesse público, apesar das reservas dos docentes quanto à aplicação das garantias apresentadas pelo Governo.

A direcção do sindicato assume o compromisso de acompanhar a aplicação das promessas do Governo durante as reuniões de negociações dos últimos dias, nomeadamente sobre o enquadramento de 53.755 agentes da Educação.

Admar Ginguma explicou que o Governo se comprometeu a enquadrar 27.734 agentes já em Outubro, com a inserção no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado a partir do dia 10, devendo os restantes ser enquadrados em Fevereiro de 2027.

O secretário-geral do SINPROF anunciou também que, a partir de 19 de Outubro, será aberta uma nova fase de inscrição para os professores que ficaram excluídos do processo de enquadramento, de modo a que possam ser inseridos no sistema de gestão financeira do Estado no próximo ano.