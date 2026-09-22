Cotonetes e palhinhas com hastes de plástico, agitadores de bebidas e sacos de plástico com menos de 50 microns de espessura deixam de poder ser produzidos, importados, comercializados ou utilizados a partir desta terça-feira, 22, naquela que é uma das grandes medidas do Executivo para combater a gigantesca poluição provocada por estes materiais.

Após a entrada em vigor desta nova legislação, que visa proteger o ambiente em Angola, pondo fim ao fluxo de materiais em plástico de uso único para os rios e as praias do país, como se pode ver de forma persistente na costa angolana, os infractores ficam sujeitos a sanções que podem chegar aos 50 salários mínimos, no caso de particulares, e aos 300 salários mínimos, para empresas.

Mas esta é apenas a primeira fase do processo de eliminação progressiva dos plásticos de utilização única, que terá seguimento com a entrada em vigor de novas restrições à produção, importação, comercialização e utilização de determinados produtos.

A medida, enquadrada no Plano de Acção Nacional de Eliminação Progressiva dos Plásticos de Utilização Única (PLANEPP 2025-2027), aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 122/25, de 29 de Maio, e regulamentado pelo Decreto Presidencial n.º 170/25, de 22 de Setembro, abrange, nesta primeira etapa, cotonetes e palhinhas com hastes de plástico, agitadores de bebidas de plástico e sacos plásticos com espessura inferior a 50 microns.

A entrada em vigor das novas regras é acompanhada por um quadro de coimas para particulares e empresas que violem as disposições previstas na legislação.

As sanções para pessoas singulares variam entre um quarto e 50 salários mínimos, enquanto para pessoas colectivas, nomeadamente empresas, os valores podem variar entre 10 e 300 salários mínimos.

A aplicação da sanção é definida em função de cada situação concreta, depois de analisada a infracção e ouvido o operador económico, sendo aplicável dentro dos intervalos estabelecidos pela legislação.

Praias e áreas de conservação com restrições adicionais

Além das proibições que entram em vigor nesta primeira fase, a legislação estabelece uma restrição mais abrangente para praias, áreas de conservação e zonas classificadas como património cultural ou natural da humanidade, bem como museus.

Nesses espaços, fica proibida a aquisição, comercialização e utilização de quaisquer produtos e materiais de plástico de utilização única, segundo a explicação apresentada hoje pelo secretário de Estado do Ambiente, Iury Sousa Santos

A medida pretende conferir um nível acrescido de protecção a áreas consideradas de importância ambiental, cultural e patrimonial.