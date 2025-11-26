Persistem as queixas e reclamações contra a Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSR), que continua com dificuldade na emissão e entrega da carta de condução aos utentes, que esperam há meses pelo documento de habilitação de condução, sem um prazo estabelecido para o levantamento do documento, soube o Novo Jornal.

Muitos utentes dizem que já estão há seis meses à espera da entrega da carta de condução e que os serviços da DTSER continuam com problema de falta de sistema para cadastramento e outras solicitações, alinhado ao problema do Call Center, que quase não está operacional.

Segundo os utentes, a única informação que lhes é passada é a de que "não se emitem nem se renovam cartas de condução de momento".

Em alguns departamentos provinciais da DTSER, as faltas de sistema nas instituições fazem com que estas fiquem praticamente desertas.

Enquanto esperam pela entrega da carta de condução, a Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária emite um verbete provisório de 30 dias, renovável, até à entrega do documento.

O problema da morosidade na emissão e entrega de cartas de condução não é de agora, pois num passado recente este documento era entregue depois de mais de um ano de espera, mas com o processo de digitalização de todos os serviços da DTSER, os utentes acreditavam que a situação ficaria resolvida, o que ainda não se verifica.

Ao Novo Jornal, vários cidadãos apelam ao Ministério do Interior (MININT) que resolva esta situação, pois asseguram que tem criado grandes transtornos e insatisfações.

Entretanto, os cidadãos queixam-se de a DTSER não se mostrar interessada em procurar resolver os problemas da falta de sistema e da não emissão da carta de condução, mas está implacável na apreensão de documentos e aplicação de multas.

No passado mês de Abril, atendendo às queixas e reclamações dos utentes, o ministro do Interior, Manuel Homem, deslocou-se em visita de trabalho à DTSR, para aferir os níveis de eficiência administrativa, operativa e técnica deste órgão policial.

Na ocasião, o ministro disse ser necessário que a DTSR ultrapasse todo este constrangimento.

Manuel Homem disse que visitou a Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária para avaliar os níveis operacional e técnico e ver o que se deve fazer para melhorar o tempo de espera, mas de lá para cá, segundo o que se pode constatar, nada mudou.

Durante a visita, Manuel Homem reconheceu não ser bom para a DTSR e para os cidadãos esperarem tanto tempo para receberem este documento.

Em 2023, o problema parecia resolvido e mais de 7.000 cartas de condução estiveram por levantar durante longos meses e a sua emissão passou a ser célere.

Volvidos alguns meses, a morosidade na emissão voltou a ser novamente um problema para os utentes, constrangimento que persiste.