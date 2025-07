A proposta de aumento salarial de 58% para os jornalistas dos órgãos de comunicação social do Estado, como a Televisão Pública de Angola (TPA), Rádio Nacional de Angola (RNA), ANGOP, Jornal de Angola, TV Zimbo e Média Nova, já foi entregue ao Governo, que decidirá sobre a sua implementação.

A informação sobre a proposta do ajustamento salarial de 58% foi confirmada esta quarta-feira,2, pela comissão negocial que integra os conselhos de administração dos órgãos de comunicação públicos.

Em esclarecimento, 24 horas depois de o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) ter reunido com os trabalhadores em assembleia, onde anunciou o aumento na ordem de 58%, a comissão negocial assegurou que houve precipitação do SJA em comunicar aos filiados sobre a proposta levada ao Governo.

Em declarações à imprensa, o porta-voz da comissão que compõe os órgãos públicos, e PCA da Rádio Nacional de Angola, Pedro Neto, disse que no calor da negociação com o SJA, chegou-se à conclusão que o aumento chegaria aos 58%, em função da progressão de carreira e do aumento salarial.

Entretanto, conta o porta-voz do conselho de administração, nas negociações, essa foi apenas a proposta que a comissão negocial levaria para o Governo para apreciação e aprovação, caso assim decidisse.

"Não é ainda uma decisão tomada. Foi apenas essa a nossa incumbência junto do SJA levada para o Governo", disse o PCA da Rádio Nacional de Angola.

Segundo os conselhos de administração dos órgãos públicos, estão agora à espera que o Governo decida, pois o memorando levado ao Executivo, de 58 por cento de aumento, está entregue.

A comissão negocial dos órgãos públicos diz que cabe agora ao Governo decidir, mas realça que houve precipitação do SJA em sair a público e dizer que a partir do mês de Agosto haverá a implementação do aumento.

Na segunda-feira, durante a assembleia de trabalhadores, o SJA apresentou os resultados das negociações, que teve 14 pontos, e como novidade disse que a proposta apresentada aos conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social era de 100 por cento, mas a entidade patronal, os conselhos de administração, aceitaram apenas aumentar 58%.