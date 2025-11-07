Para 2026, Executivo prevê aumentar as verbas canalizadas para o combate à malária e tuberculose. Na proposta do OGE para o próximo ano, os programas de vacinação e aquisição de medicamentos registam cortes nos orçamentos.

O Governo prevê aumentar o financiamento destinado ao Ministério da Saúde (MINSA) para o combate à malária e à tuberculose, mas pretende reduzir as verbas para os programas de vacinação e aquisição de medicamentos, materiais gastáveis ​​e equipamentos no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2026.

De acordo com a proposta orçamental consultada pelo Novo Jornal, o Projecto de Combate à Malária poderá receber um acréscimo de 1,1 mil milhões de kwanzas no próximo ano, saltando de 15 mil milhões no OGE 2025 para 16,2 mil milhões de Kz. É a maior palavra de sempre para aquela que é a principal causa de morte no País, com uma média de 10 mil óbitos por ano, sobretudo entre menores de cinco anos e mulheres grávidas. A malária é também a principal causa de absentismo escolar e laboral, assim como os internamentos em hospitais públicos.

O Programa de Combate à Tuberculose também vai sofrer um ligeiro incremento. Para o próximo ano, o Governo prevê para a rubrica 11,6 mil milhões Kz, contra os 10,6 mil milhões no OGE em vigor.

