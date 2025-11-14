Governo vai reforçar, em 2026, a verba para a compra de carteiras escolares e prevê alocar mais de 50 mil milhões Kz. MEA desvaloriza aumento do valor e acusa MED de falta de vontade de resolver défice de carteiras. Fonte do MED alega falta de dinheiro para dar solução ao problema crónico que afecta milhares de crianças do ensino geral.

O Governo prevê, para o próximo ano, "esticar" para mais de 50,1 mil milhões Kz as verbas destinadas ao Ministério da Educação (MED), com vista à aquisição de carteiras escolares, apurou o Novo Jornal com base na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE)/2026. Caso seja aprovada, o valor representará um crescimento de 60,2% face ao orçamento em vigor, em que foram atribuídos 31,3 mil milhões Kz.

Em comparação ao exercício económico de 2025, o MED deverá receber mais 18,8 mil milhões Kz, mais 17 mil milhões Kz do que em 2024, para a compra de carteiras, um problema crónico nas escolas primária e secundária do País.

Enquanto as verbas crescem nos papéis, na prática a realidade nas escolas pouco mudou. No País, milhares de crianças e jovens continuam a assistir às aulas em condições precárias, sentadas no chão, em blocos de cimento ou a partilhar assentos com colegas devido à superlotação e escassez de carteiras. Nalguns casos, os alunos levam cadeiras de casa para não perder as aulas.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link:http://https://reader.novavaga.co.ao/