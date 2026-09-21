Os testes de admissão do concurso público de ingresso do Ministério da Saúde (MINSA) começam esta segunda-feira, 21, em todo o País, com mais de 279 mil inscritos a disputar as cerca de seis mil vagas disponíveis.

De acordo com o calendário do concurso, os exames decorrerão até ao dia 26 e serão realizados por escrito e presencialmente.

Entretanto, a maior parte dos candidatos fará a prova fora da província de Luanda, em função da distribuição das vagas, sendo a dificuldade de transporte em várias províncias um dos principais obstáculos, soube o Novo Jornal. É que, para realizar a prova, cada candidato deverá apresentar a ficha de inscrição, o Bilhete de Identidade válido e o comprovativo de actualização do registo eleitoral oficioso.

Nas províncias do Huambo, Moxico, Cuando, entre outras, as estações do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB) registam grande afluência de passageiros.

Muitos candidatos relatam dificuldades para conseguir bilhetes e, perante o aumento da procura, o CFB anunciou o reforço das frequências.

Em muitos parques interprovinciais foi registada a escassez de transportes, o que dificultou a deslocação de candidatos.

Em Luanda, as agências de viagem registaram um aumento da procura durante o fim-de-semana para determinados destinos, havendo já lugares esgotados.

O Ministério da Saúde recomenda aos candidatos que consultem previamente a plataforma oficial para confirmar o local, a data e o horário da respectiva prova, de modo a evitar deslocações desnecessárias.

Em comunicado, o Ministério da Saúde informa os candidatos da província do Cuando, seleccionados para realizar a prova no município de Mavinga, que haverá uma segunda chamada para aqueles que, devido a dificuldades de deslocação, não consigam chegar ao local da prova em tempo útil.

Segundo o MINSA, serão abrangidos os candidatos que estejam regularmente inscritos e que constem das listas.

A segunda chamada será realizada no município do Cuito Cuanavale, em data a anunciar oportunamente pelo MINSA.

Conforme o MINSA, as especificidades geográficas e as condições de deslocação existentes em cada território não constituirão um impedimento à participação dos candidatos.