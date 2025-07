Em Angola, pelo menos 27% das mulheres com idades compreendidas entre 15 e 19 anos já alguma vez estiveram grávidas, indicam dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde de Angola (IIMS 2023 - 2024).

De acordo com a pesquisa, 21% das adolescentes já tiveram um nascido vivo e 2%, um nado-morto.

Os números, que representam uma redução de 8% em relação ao IIMS 2015 -2016, cotado em 35%, revelam que as adolescentes residentes nas áreas rurais começam a vida reprodutiva mais cedo, com uma percentagem de 43%, do que as das zonas urbanas (20%). A província do Kwanza-Sul, com 51%, foi apontada como a com maior prevalência de gravidez na adolescência, e Luanda com o menor número de casos, uma cifra de 14%.

