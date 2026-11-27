Moradores do Lote 1, no Prenda, aguardam pela demolição e reconstrução do edifício, enquanto permanecem dispersos e sem garantias de realojamento provisório. Até ao fecho da presente edição, Governo de Luanda não havia respondido à carta enviada pelo NJ, na qual o órgão solicita esclarecimentos sobre o assunto.

As 41 famílias que residiam no edifício do Lote 1, no Prenda, em Luanda, continuam sem solução habitacional quase quatro anos depois da interdição do imóvel, devido ao risco de desabamento. Apesar das reuniões mantidas com responsáveis do Governo Provincial de Luanda e da realização de um levantamento dos bens existentes nos apartamentos, os moradores dizem desconhecer quando serão realojados ou se haverá trabalhos de demolição e reconstrução do prédio.

A situação mantém centenas de pessoas dispersas, algumas das quais já passaram por três, quatro ou cinco residências desde que foram obrigadas a abandonar o edifício. Entre familiares, casas arrendadas e outros locais de acolhimento, os antigos moradores procuram, por conta própria, alternativas para garantir um tecto, enquanto aguardam pelo cumprimento da orientação presidencial de demolição e reconstrução do imóvel.

Em declarações ao Novo Jornal, Hipólito de Carvalho, morador do Lote 1 e um dos representantes dos antigos residentes, lamentou a ausência de avanços concretos, apesar das várias reuniões realizadas com responsáveis governamentais ao longo dos últimos anos. Segundo o interlocutor, os encontros mantidos com o vice-governador de Luanda para a Área Técnica e com o administrador municipal da Maianga, Orlando Paca, chegaram a "alimentar" expectativas de resolução do problema, mas as promessas de encaminhamento não tiveram seguimento.

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