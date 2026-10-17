A 104.1 FM, terceiro "filho" do Grupo Nova Vaga, completou um ano de emissão, após ter prometido, aquando do seu lançamento, disputar público em Luanda, um universo com rádios líderes em audiência.

Em 1895, um engenheiro italiano chamado Guglielmo Marconi provou ser possível transmitir um sinal sem fios. A descoberta inaugurou um dos meios de comunicação mais poderosos da história. Da II Guerra Mundial ao aparecimento da Internet e dos smartphones, a rádio não perdeu actualidade - reinventou-se, confirmando a máxima de Lavoisier de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Se antes precisava de válvulas e de uma antena alta no quintal, hoje cabe no bolso, no telemóvel, no streaming, mas mantém intacto o princípio fundador: uma voz que fala, outra que escuta, sem inteegavam devagar, os estímulos eram menores e ainda havia tempo para a contemplação. O trabalho era constante e as distracções não imperavam com a mesma acutilância do que na era contemporânea.Com o seu aparelho de madeira ao centro da sala, ouvir a telefonia era o acontecimento pelo qual as famílias ansiavam e que as fazia sentar à volta de um serão noticioso ou de programas de entretenimento. A frequência era anotada à mão num caderno, antrmediário.

Em Angola, as ondas radiofónicas foram emitidas pela primeira vez em 1930 com o Rádio Clube de Angola. Naquela época, escreviam-se cartas, as notícias chegavam devagar, os estímulos eram menores e ainda havia tempo para a contemplação. O trabalho era constante e as distracções não imperavam com a mesma acutilância do que na era contemporânea.

Com o seu aparelho de madeira ao centro da sala, ouvir a telefonia era o acontecimento pelo qual as famílias ansiavam e que as fazia sentar à volta de um serão noticioso ou de programas de entretenimento. A frequência era anotada à mão num caderno, antena era sintonizada manualmente com paciência, o chiado da onda curta trazia o mundo consigo para os ouvidos dos mais pequenos até aos graúdos e a voz dos locutores marcava o tom de preocupação ou acalmia diária.

Tal herança veio dar à luz a Rádio Nacional, depois de 1975, em projecto de nação, ligando o país de Cabinda ao Cunene. De lá para cá, as estações continuam a ocupar um lugar privilegiado, informando as populações nas aldeias mais remotas e os trabalhadores nos meios urbanos.

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