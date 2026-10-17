Em 1895, um engenheiro italiano chamado Guglielmo Marconi provou ser possível transmitir um sinal sem fios. A descoberta inaugurou um dos meios de comunicação mais poderosos da história. Da II Guerra Mundial ao aparecimento da Internet e dos smartphones, a rádio não perdeu actualidade - reinventou-se, confirmando a máxima de Lavoisier de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Se antes precisava de válvulas e de uma antena alta no quintal, hoje cabe no bolso, no telemóvel, no streaming, mas mantém intacto o princípio fundador: uma voz que fala, outra que escuta, sem inteegavam devagar, os estímulos eram menores e ainda havia tempo para a contemplação. O trabalho era constante e as distracções não imperavam com a mesma acutilância do que na era contemporânea.Com o seu aparelho de madeira ao centro da sala, ouvir a telefonia era o acontecimento pelo qual as famílias ansiavam e que as fazia sentar à volta de um serão noticioso ou de programas de entretenimento. A frequência era anotada à mão num caderno, antrmediário.
Em Angola, as ondas radiofónicas foram emitidas pela primeira vez em 1930 com o Rádio Clube de Angola. Naquela época, escreviam-se cartas, as notícias chegavam devagar, os estímulos eram menores e ainda havia tempo para a contemplação. O trabalho era constante e as distracções não imperavam com a mesma acutilância do que na era contemporânea.
Com o seu aparelho de madeira ao centro da sala, ouvir a telefonia era o acontecimento pelo qual as famílias ansiavam e que as fazia sentar à volta de um serão noticioso ou de programas de entretenimento. A frequência era anotada à mão num caderno, antena era sintonizada manualmente com paciência, o chiado da onda curta trazia o mundo consigo para os ouvidos dos mais pequenos até aos graúdos e a voz dos locutores marcava o tom de preocupação ou acalmia diária.
Tal herança veio dar à luz a Rádio Nacional, depois de 1975, em projecto de nação, ligando o país de Cabinda ao Cunene. De lá para cá, as estações continuam a ocupar um lugar privilegiado, informando as populações nas aldeias mais remotas e os trabalhadores nos meios urbanos.
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