O agravar do conflito na vizinha RDC, com o recente avanço das forças rebeldes do M23, agora despudoradamente apoiadas pelo Rwanda, veio confirmar o fracasso dos processos de Nairobi e Luanda, num contexto de ressurgimento de velhos conflitos regionais e num clima de progressiva disputa geopolítica e económica, por recursos críticos e espaços vitais, por parte das grandes potências.

A história africana recente e a da Região dos Grandes Lagos, em particular, confirmam estes sinuosos desenvolvimentos, em que grupos ditos rebeldes ou insurgentes, instrumentalizados sob o viés tribal ou religioso, são catapultados por intermediários na nova luta pelos recursos: do Sudão à África Central e Oriental, para citar os casos mais conhecidos, que tendem a adensar-se perigosamente para a África Austral, por via da RDC e de Mocambique.

Se, como aqui damos testemunho, o processo de Nairobi ficou minado, à partida, por Kinshasa tentar afastar uma das partes do diálogo nacional que a mediação queniana pretendia também incluída na mesa das negociações, já o processo de Luanda tentou contornar a crua realidade da guerra por procuração patrocinada pelo Rwanda com a cumplicidade de vários países ocidentais e multinacionais, na exploração ilegal de minerais estratégicos, sem esquecer antigas ambições territoriais.

Maus sinais no horizonte nestes tempos, em que alguns países africanos tentam fazer tábua-rasa de um princípio dito sagrado da União Africana sobre a inviolabilidade das fronteiras históricas herdadas à época das independências, algo que exigiria uma posição mais firme e abrangente. Esta via perigosa pode abrir caminho à divisão e desintegração de países, com o beneplácito directo ou indirecto de grandes potências mundiais de diferentes latitudes. A utilização de mercenários para garantir coutadas, acrescida de bases ou facilidades de acesso militar, faz, igualmente, parte desse cenário.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/