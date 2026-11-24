Um jovem adulto ou um adolescente sentado ou deitado na cama do seu quarto a ver, repetidamente, vídeos curtos (reels) nas redes sociais, é uma imagem banal nos dias de hoje mas responsável por sérios problemas mentais no futuro destas "vítimas".

Vítimas porque a duração destes vídeos e os temas neles retratados são elementos criados artificialmente e propositadamente para gerar o carácter aditivo deste produto das redes sociais, transportando com ele um perigo de doença mental grave.

Os reels são, de acordo com uma recente investigação da JAMA Pediatrics, uma publicação especializada em saúde de crianças e jovens, um forte indutor de tendências para a depressão entre os jovens e, nos casos mais sérios, à automutilação e ao suicídio.

Os reels são uma "ferramenta" disponível em quase todas as redes sociais, fortemente presentes no Facebook, Instagram, YouTube ou no Tik Tok, e raramente o acesso é vigiado por progenitores ou educadores, sendo um universo de adição ao qual poucos jovens e crianças resistem por ser criada precisamente para obter esse efeito.

Este estudo da JAMA Pediatrics, conduzido por investigadores chineses, baseou-se no seguimento, durante três anos, de mais de 18 mil adolescentes, com entre 10 e 18 anos, na China, que aceitaram reportar os seus hábitos aos autores do estudo.

Como avançam vários media especializados e agências de notícias, tantro o carcter aditivo como o tempo de visualizações tiveram quatro tipo de classificações, desde o baixo ao elevado viciante.

E o resultado desta observação não podia ser mais dramático: a apresentação de problemas mentais e riscos associados tem uma ligação exponencial ao tempo passado a ver este tipo de vídeos ou reels.

Segundo nota a Lusa, o estudo indicou que 21,4% dos adolescentes referiram dedicar muito tempo a ver vídeos curtos (mais de 120 minutos por dia) e proximadamente 4% referiram ter tentado o suicídio, 17,3% referiram pensamentos suicidas e 6,3% referiram episódios de automutilação.

O percurso dos participantes ao longo dos três anos sugere que muitos adolescentes reduziram o tempo dedicado a estes vídeos à medida que envelheciam, ou passaram de níveis elevados de utilização para níveis mais baixos nos anos seguintes.

"As percentagens gerais permaneceram as mesmas, mas os participantes pareceram reduzir o uso excessivo de vídeos à medida que envelheciam", explicou Luis Valero, professor de Psicologia na Universidade de Málaga, que não participou no estudo, citado pela Lusa.

Ao examinar a evolução ao longo de três anos, observou-se uma correlação com os suicídios ou tentativas de suicídio, pois com o aumento da idade, verificou-se uma maior probabilidade destes e de todos os outros problemas avaliados.

Os autores defendem que esta relação se deve à exposição sucessiva e cumulativa ao uso excessivo de vídeos, frisou Valero ao Science Media Centre.

Valero considerou o estudo "abrangente, metodologicamente e estatisticamente sólido", embora sublinhe que outras análises poderiam ter sido realizadas e que os resultados apenas demonstram parcialmente a associação entre o uso excessivo de vídeos e os suicídios ou tentativas de suicídio.