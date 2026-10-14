A região do Zambezi (Caprivi), que faz fronteira com o sudeste de Angola, na província do Cuando, é uma das zonas da vizinha Namíbia afectadas por um surto de febre aftosa que levou já a União Europeia (UE) a proibir importações de carne do vizinho angolano do sul.

Este surto, que se está, segundo as autoridades sanitárias, a espalhar pelo país de forma a gerar inquietação, ameaça igualmente Angola devido à proximidade geográfica entre a antiga região namibiana de Caprivi e a nova província angolana do Cuando.

Esta área, agora conhecidas por Zambezi, faz ainda fronteira, além de Angola, com o Botswana, Zâmbia e o Zimbabué, constituindo assim um risco regional de alastramento deste surto de febre aftosa, o que exige medidas organizadas e céleres dos países da linha da frente.

Para já, as autoridades sanitárias, como se pode ler na imprensa local e ainda numa extensa reportagem da Al Jazeera, assinada pela jornalista Lisa Ossembrink, restringiram fortemente o trânsito aninmal, especialmente bovinos e porcos, dentro da Namíbia.

Até ao momento, além da região de Zambezi, o Departamento dos Serviços Veterinários da Namíbia (DVS, na sigla em inglês), apontou no mapa como zona afectada a região de Kharas, no sul, que faz fronteira com a África do Sul.

Até ao momento estão confirmados laboratorialmente, com referência a 06 de Outubro, 129 casos em 17 fazendas, tendo isso gerado a necessidade de criação de equipas de vigilância e bloquios nas estradas para vigiar o trânsito animal.

E foi neste esforço de detecção e controlo da doença que as equipas sanitárias namibianas chegaram aos casos na região de Zambezi que ameaça directamente o sul de Angola, na sua província do Cuando.

Também nesta região namibiana estão proibidos os movimentos de animais, bovinos e suínos, tanto vivos, incluindo nos mercados, como nos produtos sucedâneos ao seu abate comercial, que também está totalmente proibido.

A única excepção é para os animais de abate para exportação que cumpram os requisitos específicos de quarentena e testagem devidamente identificados pelas autoridades.

Para conter este surto, que pode gerar prejuízos avultados aos produtores, tanto namibianos como nos países vizinhos, se não forem tomadas medidas, as autoridades namibianas deram já início a uma intensa campanha de vacinação.

A febre aftosa, altamente contagiosa, é provocada por um vírus, do gênero Aphthovirus, família Picornaviridae, e afecta todos os animais com casco fendido (bipartido), como bovinos, suínos, ovinos e caprinos, não sendo especialmente sério o problema de contaminação entre humanos, onde é raro e não-letal.

Os sintomas mais comuns são, segundo a Wikipedia, febre alta, vesículas (bolhas) e úlceras na mucosa oral (boca, língua), no focinho e nos cascos, provocando salivação intensa (babeira), dificuldade para mastigar e manqueira (claudicação).

Quanto à mortalidade em animais adultos costuma ser baixa, mas atinge filhotes (como leitões e bezerros) com mais gravidade e causa grandes prejuízos econômicos à pecuária e ao comércio internacional.

A sua transmissão acontece por contato directo com animais doentes, secreções, ou de forma indireta através de roupas, veículos, equipamentos e até pelo vento a curta/média distância.

Sendo extremamente raro em seres humanos (podendo ocorrer de forma benigna e ocupacional pelo contato com animais ou leite não pasteurizado), não é considerado um problema de saúde pública relevante.