Segundo o relatório anual da Agência da União Europeia para o Asilo, Portugal também tem pendente 8% do processo de pedidos de asilo de cidadãos angolanos. Num outro documento, a comunidade angolana é a segunda maior em Portugal. Em quatro anos aumentou para 103. 149 cidadãos.

Angola é o terceiro país com maior número de requerentes de asilo em Portugal em 2025, com um total de 9% dos pedidos, numa lista liderada pela Colômbia (14%) e pela China (10%). Segundo o relatório anual da Agência da União Europeia para o Asilo, divulgado recentemente, citado pelo jornal português Diário de Notícias, o número total de novos pedidos caiu 37% no ano passado.

Quanto aos pedidos pendentes, o relatório explica que os cidadãos da Colômbia representavam 7% desses pedidos e Gâmbia (10%) e, mais uma vez, Angola (8%) completam o grupo das três principais nacionalidades entre os processos ainda por decidir.

Em contrapartida, um outro documento divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal mostra que Angola é a segunda maior comunidade em Portugal, com um total de 103.149 pessoas a viver no país, do total de 6,5% de estrangeiros. Já a comunidade brasileira, com 574 195 cidadãos, ocupa o primeiro lugar numa lista composta por 15 países.

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