Destes acidentes resultaram ainda 1.128 feridos (mais oito face aos resultados de Agosto). As causas apontadas foram o excesso de velocidade, a má travessia de peões, a não cedência de prioridade, a mudança irregular de direcção e a condução sob efeito de álcool.
O relatório destaca ainda que, no mesmo período, ocorreram 14 acidentes aparatosos, que resultaram em 22 mortos (menos um em relação a Agosto) e 128 feridos (menos 40 do que no mês anterior).
As províncias com maior índice de sinistralidade foram Luanda, Huíla, Huambo, Cuanza-Sul, Zaire, Uíge, Icolo e Bengo, Malanje e Cuanza-Norte.
O comandante geral da Polícia Nacional e coordenador da comissão executiva do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, comissário-geral Francisco Ribas, orientou o reforço das medidas de prevenção rodoviária ao longo dos pontos considerados críticos das estradas nacionais, durante a primeira reunião de balanço do programa de prevenção rodoviária - "Mude Antes Que Seja Tarde"-, que visa reforçar a prevenção e a fiscalização, bem como reduzir os índices de sinistralidade a nível nacional.
"Os pontos críticos nas estradas nacionais devem ter policiamento permanente e outros dispositivos que garantam a redução de acidentes. É importante inibir os condutores que insistem em dirigir sob efeito de álcool, em excesso de velocidade, com viaturas em mau estado técnico e ainda aqueles que utilizam veículos de mercadorias para o transporte de passageiros", recomendou.
Este programa foi lançado a 11 de Agosto e contabiliza mais de 2.300 acções de sensibilização rodoviária até à data.