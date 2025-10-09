O relatório de balanço da situação da segurança rodoviária elaborado pela Polícia Nacional dá conta de 972 acidentes em Setembro (mais 53 face ao mês de Agosto), que resultaram em 128 mortes (menos seis face a Agosto).

Destes acidentes resultaram ainda 1.128 feridos (mais oito face aos resultados de Agosto). As causas apontadas foram o excesso de velocidade, a má travessia de peões, a não cedência de prioridade, a mudança irregular de direcção e a condução sob efeito de álcool.

O relatório destaca ainda que, no mesmo período, ocorreram 14 acidentes aparatosos, que resultaram em 22 mortos (menos um em relação a Agosto) e 128 feridos (menos 40 do que no mês anterior).

As províncias com maior índice de sinistralidade foram Luanda, Huíla, Huambo, Cuanza-Sul, Zaire, Uíge, Icolo e Bengo, Malanje e Cuanza-Norte.

O comandante geral da Polícia Nacional e coordenador da comissão executiva do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, comissário-geral Francisco Ribas, orientou o reforço das medidas de prevenção rodoviária ao longo dos pontos considerados críticos das estradas nacionais, durante a primeira reunião de balanço do programa de prevenção rodoviária - "Mude Antes Que Seja Tarde"-, que visa reforçar a prevenção e a fiscalização, bem como reduzir os índices de sinistralidade a nível nacional.

"Os pontos críticos nas estradas nacionais devem ter policiamento permanente e outros dispositivos que garantam a redução de acidentes. É importante inibir os condutores que insistem em dirigir sob efeito de álcool, em excesso de velocidade, com viaturas em mau estado técnico e ainda aqueles que utilizam veículos de mercadorias para o transporte de passageiros", recomendou.

Este programa foi lançado a 11 de Agosto e contabiliza mais de 2.300 acções de sensibilização rodoviária até à data.