O relatório semanal do Instituto Nacional da Criança (INAC) assinala 463 casos de violência contra crianças e destaca o caso de um recém-nascido que foi abandonado no contentor de lixo onde acabou por morrer, no município da Maianga, província de Luanda.

Entre as centenas de ocorrências há 13 casos de abuso sexual, 38 de ausência de registo de nascimento, 54 de agressão física e psicológica, 80 de fuga à paternidade e 92 de exploração de trabalho infantil.

De acordo com o relatório semanal da direcção do INAC, estes casos aconteceram com mais frequências nas províncias de Luanda, Benguela, Uíge e Zaire.

No município da Samba, em Luanda, um menor de dez anos foi, durante meses, vítima de agressão física, praticada pelo pai, que o deixou com ferimentos graves nos membros superiores. O homem já foi detido.

Na cidade de Mbanza Kongo, no Zaire, uma criança de 11 anos foi abusada sexualmente por um vizinho de 53 anos, que se aproveitou da ausência dos avós da menina para consumar o acto.

Em caso de violência contra crianças, denuncie para o 15015 ou ainda no site portaldacrianca.gov.ao, apela o INAC.