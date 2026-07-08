Segundo vídeos a circular, o grupo era constituído por quatro elementos armados, a bordo de duas motorizadas, e alguns estavam vestidos com roupas de trabalhadores de limpeza.
Conforme relatos de populares, os assaltantes, presumivelmente com o plano bem arquitectado, esperaram a chegada do carro de transporte de valores e invadiram as instalações da agência, de onde supostamente conseguiram subtrair somas avultadas, fugindo de seguida para parte incerta.
A direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional confirmou ola ocorrência garantindo pronunciar-se nas próximas horas.