Um operativo de uma empresa privada de segurança morreu e o outro ficou ferido durante um assalto, na manhã desta quarta-feira, 8, à agência BAI, situada na Cidadela Desportiva, em Luanda.

Segundo vídeos a circular, o grupo era constituído por quatro elementos armados, a bordo de duas motorizadas, e alguns estavam vestidos com roupas de trabalhadores de limpeza.

Conforme relatos de populares, os assaltantes, presumivelmente com o plano bem arquitectado, esperaram a chegada do carro de transporte de valores e invadiram as instalações da agência, de onde supostamente conseguiram subtrair somas avultadas, fugindo de seguida para parte incerta.

A direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional confirmou ola ocorrência garantindo pronunciar-se nas próximas horas.