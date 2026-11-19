Já não será lida esta quinta-feira,19, como estava previsto, a sentença do julgamento dos cinco efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) acusados de furto de um gerador, aparelhos de ar condicionado, electrodomésticos e botijas de gás de cozinha num estaleiro localizado na zona do Sequele, município com o mesmo nome, na província do Icolo e Bengo.

Já não será lida esta quinta-feira,19, como estava previsto, a sentença do julgamento dos cinco efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) acusados de furto de um gerador, aparelhos de ar condicionado, electrodomésticos e botijas de gás de cozinha num estaleiro localizado na zona do Sequele, município com o mesmo nome, na província do Icolo e Bengo.

O Tribunal Militar da Região de Luanda não fundamentou os motivos do adiamento, mas remarcou o mesmo para o próximo dia 23, segunda-feira.

Constam da lista de arguidos um oficial superior com a patente de superintendente-chefe, um inspector-chefe, um inspector e dois agentes de 3.ª classe de Investigação Criminal.

Os arguidos são autor confesso e respondem pelos crimes de abuso no exercício de cargo.