O número de transeuntes que caminham longas distâncias a pé para chegar ao serviço ou a qualquer outro destino é cada vez maior. Com o regresso às aulas, os constrangimentos aumentam também para os professores e alunos.
Oito mil e 500 kwanzas é quanto gastava semanalmente o funcionário público Eunésio José, 53 anos, com moto-táxi, totalizando, no final do mês, 16.800 Kz.
"A vida está cada vez mais apertada para a população. As pessoas pobres pagam a maior fatia da ausência de políticas sólidas e eficazes, capazes de proporcionar o bem-estar aos cidadãos", referiu, sublinhando que "os salários não compensam".
