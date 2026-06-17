O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje apreendeu mais de dez toneladas de liamba, e, na mesma operação, deteve um dos maiores fornecedores desta droga naquela província.

A apreensão aconteceu esta terça-feira, 16, nos municípios Xandel e Cambundi-Catembo, concretamente nos bairros Seca e Bamba, no âmbito do combate ao narcotráfico.

A operação, conta o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, Augusto André Barros, culminou ainda com a desactivação de um campo de 15 hectares de cultivo de liamba.

O detido, de 50 anos, será presente ao Ministério Público, para ser responsabilizado pelo crime de tráfico e cultivo de droga, ressalta Augusto André Barros.