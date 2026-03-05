Três homens foram detidos por assassinarem três mulheres, na província do Bengo: uma esposa perdeu a vida durante um tratamento tradicional feito pelo marido, uma amante foi encontrada morta num matagal e uma jovem que foi queimada viva pelo ex-namorado, soube o Novo Jornal.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Miguel Correia, os indivíduos, que foram capturados esta semana, foram encaminhados para o juiz de garantias por homicídio qualificado e homicídio negligente.

O primeiro caso aconteceu no município do Dande, quando o homem, de 28 anos, que não aceitava o fim da relação, se dirigiu para a casa da ex-namorada de 22, ateou fogo à residência e fugiu para parte incerta.

A mulher, que residia sozinha, explica Miguel Correia, "foi surpreendida quando se encontrava a dormir, ficou presa no interior da residência que estava a arder em chamas e ficou carbonizada. Os populares tentaram socorrê-la para o Hospital Provincial do Bengo, mas esta não aguentou os ferimentos e morreu".

A segunda ocorrência sucedeu esta terça-feira,03, no município do Panguila, onde uma mulher de 40 anos perdeu a vida durante um tratamento tradicional, que estava a ser administrado pelo próprio marido, de 54 anos.

A vítima padecia de uma patologia há anos e o marido recusava-se a levá-la a um hospital e tratava-a em casa com ervas e raízes, porém, à medida que o tempo passava, o seu estado de saúde agravava-se, até esta semana ficar inconsciente por algumas horas e depois morrer, conta o SIC.

O último caso ocorreu igualmente no município do Panguila, onde uma jovem mulher de 22 anos, que havia sido dada como desaparecida há dois meses, foi encontrada morta, esta semana, num matagal, no bairro da Quissomeira.

A vítima saiu da casa dos familiares em Janeiro deste ano e foi viver com o amante, que se aproveitou da ausência da esposa para recebê-la em casa.

Questionado pelas autoridades sobre a morte da namorada, o homem disse apenas que "a menina saiu de casa, na semana passada, após uma discussão entre eles e não sabe como ela morreu".

Depois destas declarações, o individuo foi preso, por ser o principal suspeito, e o SIC presume que ele está a tentar disfarçar o crime cometido.