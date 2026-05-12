Com os assaltantes foram apreendidas duas armas de fogo, uma pistola e uma metralhadora, com os respectivos carregadores, e uma motorizada sem matrícula utilizada nas acções criminosas.
O grupo, composto por três homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 33 anos, fez vários assaltos para roubo de telemóveis, fios de ouro, valores monetários e outros bens pessoais a vários cidadãos na via pública.
O SIC conta que os meios subtraídos eram comercializados no mercado dos congoleses.
A cidadã do sexo feminino foi detida porque permitia que meios bélicos usados ilegalmente fossem guardados na sua residência.
Os implicados são acusados dos crimes de associação criminosa, alteração de armas e munições proibidas e roubo qualificado.
Os detidos serão presentes esta semana ao Ministério Público e ao juiz de garantias para aplicação de medidas de coacção.