Um grupo de ladrões que realizava assaltos violentos nos bairros da Vila Nova, KM-14, Estalagem, Calemba 2, Camama e Cazenga, foi esta segunda-feira,11, desmantelado pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC-Luanda) no município de Viana, mas um dos elementos ainda está a monte, apurou o Novo Jornal.

Com os assaltantes foram apreendidas duas armas de fogo, uma pistola e uma metralhadora, com os respectivos carregadores, e uma motorizada sem matrícula utilizada nas acções criminosas.

O grupo, composto por três homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 33 anos, fez vários assaltos para roubo de telemóveis, fios de ouro, valores monetários e outros bens pessoais a vários cidadãos na via pública.

O SIC conta que os meios subtraídos eram comercializados no mercado dos congoleses.

A cidadã do sexo feminino foi detida porque permitia que meios bélicos usados ilegalmente fossem guardados na sua residência.

Os implicados são acusados dos crimes de associação criminosa, alteração de armas e munições proibidas e roubo qualificado.

Os detidos serão presentes esta semana ao Ministério Público e ao juiz de garantias para aplicação de medidas de coacção.