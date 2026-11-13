O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou, na província da Huíla, uma quadrilha acusada do assassinato de seis garimpeiros, quando estes efectuavam compra de ouro em circunstâncias diferentes.

Os homicídios aconteceram este ano, no município do Chipindo, nas zonas de exploração clandestina de ouro. Foram vítimas quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 49 anos.

O gangue é constituído por oito cidadãos nacionais, dos 20 aos 40 anos, que foram detidos faseadamente naquela circunscrição, após as autoridades locais se aperceberam dos homicídios.

Os detidos faziam desta prática ilícita o seu ganha-pão, deslocando-se para as províncias da Huíla e Huambo, e, com recurso a armas de fogo, assaltavam os compradores de ouro, matando alguns deles, segundo o porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba.

Os assaltantes tinham informantes nos lugares de garimpo, que lhes forneciam os dados sobre os negociantes que carregavam consigo ouro ou dinheiro.

Em posse dos delinquentes foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma AKM e uma pistola com 38 munições, uma faca, um martelo, uma chave mestra, duas lanternas, um capacete, um fio e um anel de bronze.