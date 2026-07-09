O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou, em Luanda, uma rede de falsificação de documentos e apreendeu 122 passaportes nacionais e um passaporte francês.

Na acção policial foram detidos três cidadãos: dois angolanos, entre eles o gerente e responsável de relações-públicas da empresa PCK, e uma cidadã da República Democrática do Congo, com 27, 36 e 52 anos.

Os implicados estão a ser acusados de falsificação de documentos.

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção-geral do SIC, a quadrilha está envolvida num esquema fraudulento de obtenção de Bilhetes de Identidade e passaportes falsos.

A rede foi desmantelada esta semana, quando a cidadã congolesa tentava sair do País e foi interpelada no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em posse de documentos suspeitos.

Horas depois, na sequência de uma investigação, as autoridades detiveram os dois comparsas da mulher com os quais foram encontrados 123 passaportes, quatro Bilhetes de Identidade e diversos documentos emitidos em nome de vários cidadãos, concluiu o SIC.