O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma rede de falsificação de Bilhetes de Identidade (BI), assentos e boletins de nascimento, em troca de dinheiro, nas províncias da Lunda-Norte e Luanda. Do esquema faziam parte dois funcionários, já detidos, da loja de registos dos combatentes, que, segundo a direcção do SIC "facilitavam a emissão e atribuição dos Bilhetes de Identidade com documentos falsos".

Durante a operação realizada nas duas províncias foram detidos seis cidadãos nacionais, com idades entre os 28 e os 40 anos, pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e de assinaturas.

As detenções dos membros da quadrilha organizada ocorreram em acções distintas. Em Luanda, nos municípios de Hoji-ya-Henda e Sambizanga, e, na província da Lunda-Norte, no município de Cambulo.

Em posse da rede foram encontrados mais de 100 documentos de base para a emissão de B.I, como pré-registos, assentos e boletins de nascimento, bem como dezenas de cópias de Bilhetes de Identidade de pessoas que solicitaram os serviços destes falsários.