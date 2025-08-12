Durante a operação realizada nas duas províncias foram detidos seis cidadãos nacionais, com idades entre os 28 e os 40 anos, pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e de assinaturas.
As detenções dos membros da quadrilha organizada ocorreram em acções distintas. Em Luanda, nos municípios de Hoji-ya-Henda e Sambizanga, e, na província da Lunda-Norte, no município de Cambulo.
Em posse da rede foram encontrados mais de 100 documentos de base para a emissão de B.I, como pré-registos, assentos e boletins de nascimento, bem como dezenas de cópias de Bilhetes de Identidade de pessoas que solicitaram os serviços destes falsários.