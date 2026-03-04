O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma rede que geria clandestinamente um casino online com mais de 100 jogos de apostas, a partir de uma residência num condomínio, no município da Camama, em Luanda.

No decurso da operação, foram detidos em flagrante delito três chineses, que lideravam o centro, e um comparsa angolano, explica o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa.

A quadrilha operava com 20 homens, de nacionalidade angolana, que tinham a missão de jogar cinco jogos simultâneamente, 24 horas por dia, com uma recompensa de 50 mil a 100 mil kwanzas mensalmente.

Segundo o SIC, "esta actividade criminosa consistia em acumular moedas virtuais, que posteriormente eram transferidas para contas sediadas na República Popular da China, onde eram convertidas em Renminbi".

Na acção policial foram apreendidos diversos meios electrónicos, tais como 35 computadores, 14 telemóveis, valores monetários em kwanzas e dólares, ainda a serem contabilizados.

Este tipo de jogos online, esclarece o SIC, é proibido na China, razão pela qual os asiáticos instalaram aparelhos de forma ilícita em Angola, para se dedicarem a esta actividade lucrativa, que é igualmente ilegal no País.