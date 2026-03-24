O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um efectivo da Polícia Nacional (PN), suspeito de dar cobertura a uma rede de prostituição que funciona na Cidade da China, em Luanda, liderada por cidadãos de nacionalidade chinesa.

O Novo Jornal soube junto do SIC que "o polícia foi apanhado em flagrante delito, num dos compartimentos do espaço, em companhia dos cidadãos chineses que supostamente são seus parceiros nesta actividade clandestina".

O efectivo PN e os dois chineses detidos estão a ser acusados de associação criminosa, tráfico de seres humanos, exploração sexual e lenocínio, segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC.

No decurso da operação foram resgatadas 11 mulheres vietnamitas, com idades entre os 18 e os 34 anos, que eram mantidas em cativeiro no interior de uma casa nocturna, no bairro vila sede, município de Viana, onde eram exploradas sexualmente.

As mulheres foram atraídas para Angola através de um recrutamento internacional, com falsas promessas de emprego, tendo conseguido entrar no território nacional com visto de turismo.

Algumas vítimas já se encontram no País há quatro meses. Quando chegaram a Luanda foi-lhes retido o passaporte pela rede criminosa, que as obrigava se relacionar-se com vários homens em troca de 400 a 700 mil kwanzas.

No local foram apreendidos diversos objectos eróticos e dinheiro em kwanzas, dólares norte-americanos, yuan (moeda chinesa) e dong (moeda vietnamita), bem como 17 telemóveis de diversas marcas.