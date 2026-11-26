O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve o quarto suspeito de envolvimento no assassinato de uma adolescente, de 12 anos, ocorrido no último sábado, 21, no município de Viana, província de Luanda.

O jovem, de 18 anos, foi capturado esta semana, naquela circunscrição, e com ele contabilizam-se quatro detidos, faltando apenas um implicado, que ainda se encontra foragido.

De acordo com os dados preliminares apresentados pelo SIC, o principal suspeito é um vizinho da menor, já detido, que anteriormente já havia tentado aliciar a irmã mais velha da vítima com dinheiro, para manter relações sexuais com ela.

Diante destas informações, as autoridades asseguram que diligências vão prosseguir para deter o quinto elemento e esclarecer os factos.

O homicídio aconteceu na via pública, Rua dos Rastas, bairro KM 9-A, quando a vítima terá saído de casa para ir comprar pão nos arredores da localidade, como noticiou o Novo Jornal no dia 23 deste mês.

Por volta das 04:00 do dia seguinte, após a família ter feito uma participação à polícia, a menina foi encontrada sem vida, numa casa inacabada naquela comunidade.

Pelo estado que a menor foi encontrada, as autoridades presumem que a vítima foi abusada sexualmente e depois asfixiada até à morte.