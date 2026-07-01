A direcção-geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve 27 funcionários por violação das normas de conduta que regem a corporação e desmantelou esquemas ilícitos executados pelos seus efectivos em pleno exercício das funções, entre Março e Junho deste ano, para promover uma limpeza no seio do órgão.

Estas detenções aconteceram nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo e Cunene, Cubango e Huambo, conforme avançou o Novo Jornal nos últimos quatro meses.

Os delitos relatados pelo SIC neste período, cometidos pelos seus trabalhadores, envolveram furto e roubo qualificado, agressão física, extorsão, apropriação de bens alheios e corrupção.

O caso mais recente ocorreu segunda-feira, 29 de Junho, no Icolo e Bengo, onde foram detidos dois efectivos acusados de extorquirem 700 mil kwanzas a um grupo de indivíduos presos, em troca da sua liberdade.

O Novo Jornal soube igualmente junto do SIC que "diligências foram feitas e confirmou-se o envolvimento de um intendente e um sub-inspector de investigação criminal, no esquema fraudulento".

Estes extorquiram 700 mil kwanzas a um grupo de cinco homens, que estava detido, por alegadamente invadir uma empresa no município de Catete, e o pagamento era a última condição para a sua liberdade, informou o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, superintendente-chefe Manuel Halaiwa.

Em Março, foram detidos 11 efectivos afectos às direcções provinciais de Luanda e Cunene, sendo quatro agentes e sete oficiais subalternos, acusados de corrupção e roubo de viatura e de ouro.

Já em Abril, foram presos sete agentes de 3ª classe, colocados em Luanda, Icolo e Bengo, Cubango e Huambo, implicados nos crimes de agressão física, extorsão, roubo e apropriação de bens alheios.

Por último, no mês de Maio, no Icolo e Bengo, foram detidos um superintendente-chefe, um inspector-chefe, um inspector e quatro agentes de investigação criminal de 3ª classe, acusados do furto de diversos electrodomésticos apreendidos.