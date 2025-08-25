O Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a procurar os indivíduos que dispararam sete tiros à queima-roupa contra o inspector Edson da Conceição Luís Paulo, chefe de brigada no departamento de investigação criminal do Hoji-ya-Henda, em Luanda.

Até ao momento não se sabe nada sobre os indivíduos, porém o SIC assegura que uma equipa de especialistas já está a trabalhar no caso, no sentido de os localizar e consequentemente serem responsabilizados.

O inspector, de 38 anos, foi executado no fim-de-semana, no período da noite, nos arredores do bairro popular, quando se dirigia para casa dos seus pais.

Os homens armados, a bordo de uma motorizada, interpelaram-no na via pública e efectuaram sete disparos em diferentes partes do corpo, de seguida fugiram, de acordo com o SIC.

Os familiares tentaram socorrer a vítima para o Hospital Neves Bendinha, mas não tiveram sucesso. O inspector morreu a caminho daquela unidade hospitalar.

Os motivos para este assassinato, que algumas fontes dizem ter sido levado a cabo por profissionais do gatilho, estão por identificar, pelo menos publicamente pelo SIC.