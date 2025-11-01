Apesar de o Governo Provincial de Luanda ter realizado, recentemente, um trabalho de recuperação e reposição dos semáforos, até ao momento apenas 30 dos 110 estão operacionais. Director dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana aponta o vandalismo como a principal causa do reduzido número de dispositivos.

Luanda conta com apenas 110 cruzamentos semafóricos. Desse número, somente trinta (27%) estão operacionais, segundo dados do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana do Governo Provincial de Luanda (GPL). Não há, até ao momento, uma data definida para recuperar os 80 cruzamentos semafóricos fora de serviço.

Recentemente, o GPL, no âmbito da implementação do Programa de Ordenamento do Trânsito (POT), reabilitou e repôs os semáforos na Avenida 4 de Fevereiro, Marginal de Luanda, e nas vias que interligam as ruas Cirilo da Conceição Silva, Cerqueira Lukoki e Amílcar Cabral.

A intervenção do GPL, cujo valor monetário não foi divulgado, incluiu a substituição integral dos cabos eléctricos danificados, verificação dos controladores electrónicos e sincronização rigorosa dos tempos semafóricos. A empreitada, apurou o Novo Jornal, foi executada pela Dahua Technology Angola.

