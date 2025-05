Semanário Novo Jornal/Estudo do CISE com dados do INE

Sofrimento económico dos jovens e mulheres continua muito alto na cidade de Luanda

Jovens e mulheres em idade produtiva estão, maioritariamente, voltados para a ociosidade, sobretudo na cidade, onde o índice de sofrimento económico atinge cerca de 80%, forçando a fuga para o exterior do País.