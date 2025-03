O Ministério da Saúde é, hoje, liderado por uma mulher. Cardiologista, antes de ser nomeada ministra, Sílvia Lutucuta foi chefe do Departamento de Pós-Graduação e Investigação Científica da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, com experiência em pesquisa em Biologia Molecular e Genética das doenças cardiovasculares.

Ingressou na Faculdade de Medicina do ainda Centro Universitário do Huambo da Universidade Agostinho Neto (actual Universidade José Eduardo dos Santos) aos 16 anos, tendo concluído a licenciatura em 1990. Por se ter formado com louvor, foi-lhe oferecida uma bolsa de estudos para pós-graduação. Fez a especialidade de Cardiologia no Hospital Santa Maria, em Lisboa, Portugal.

Filha do antigo ministro da Agricultura, Gilberto Buta Lutucuta, deu o rosto durante a pandemia da Covid-19, envolvendo-se, directamente, na disseminação de informações sobre medidas de prevenção e combate, construção de pavilhões de tratamento de uma doença que, até então, era desconhecida e que matou milhares de pessoas no mundo.

