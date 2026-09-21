O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) registou, entre 17 e 20 de Setembro, 32 incêndios, 23 mortos e 40 feridos em todo o território nacional.

Segundo o SPCB, os incêndios, provocados sobretudo por curto-circuito, fogo posto, fuga de gás e aquecimento de cintas, afectaram maioritariamente os sectores da habitação, ambiente, transportes e energia.

Em Luanda, o Comando Provincial da Polícia Nacional sinalizou 28 acidentes rodoviários, que resultaram em 12 mortos, 17 feridos e danos materiais avaliados em 7,8 milhões de kwanzas.

No mesmo período, foram detidos 339 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos, suspeitos de diversos crimes. Foram igualmente apreendidas 47 viaturas, 455 motorizadas, 16 telemóveis, três computadores portáteis, duas TV plasma, três botijas de gás, entre outros meios.

Quanto à fiscalização rodoviária, 1.383 automobilistas foram sancionados e 120 detidos, 103 dos quais por condução em estado de embriaguez, três por desobediência e quatro por falta de habilitação legal para conduzir.