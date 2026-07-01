A Superbrands Angola distinguiu, na noite desta terça-feira, 48 Marcas de Excelência que se destacaram no mercado nacional em 2026, numa cerimónia realizada no Palmeiras Clube, em Luanda. A 13.ª edição da gala premiou empresas de diferentes sectores de actividade pelo reconhecimento alcançado junto dos consumidores e do Conselho Superbrands, tendo igualmente atribuído à Fundação Cuerama a distinção Superbrands Solidária, pelo trabalho desenvolvido em benefício das causas sociais em Angola.

O reconhecimento abrangeu as categorias Marcas Gerais, Marcas Nacionais e Corporate, reunindo organizações dos sectores da banca, seguros, telecomunicações, distribuição, indústria, comunicação social e serviços. De acordo com a organização, as distinções resultam de um processo de avaliação independente que combina um estudo realizado junto dos consumidores, em parceria com a Key Research, e a apreciação de um Conselho constituído por 15 profissionais de referência do meio empresarial angolano.

Na abertura da cerimónia, o Country Manager da Superbrands Angola, Pedro Diogo Vaz, destacou que a iniciativa procura reconhecer muito mais do que marcas comerciais, premiando organizações que conseguiram construir uma relação de confiança com os consumidores ao longo do tempo.

Segundo o responsável, o crescimento do número de marcas distinguidas demonstra a evolução do mercado angolano e a crescente consciência das empresas de que a excelência resulta da conjugação entre qualidade, inovação, consistência e capacidade de estabelecer uma ligação emocional genuína com os clientes.

Na categoria Marcas Gerais, foram distinguidas empresas como Aliança Seguros, Banco Millennium Atlântico, Banco Sol, Casa dos Frescos, DHL, Fidelidade, Grupo Carrinho, Hisense, Nossa Seguros, Premier Bet, Rádio Mais, Spar, Toyota by CFAO, TPA, ZAP e Zipp, entre outras.

Na categoria Marcas Nacionais, receberam a distinção Batubet, É-Kwanza e Tintas Decor. Já na categoria Corporate, foram reconhecidas organizações como Acelera Angola, Banco BCI, EMIS, EPIC SANA Hotels, Edições de Angola, ITGest, Multiafrica, Novo Jornal, Noble Group, Print Solutions, Real Distribution e SISTEC.

A cerimónia distinguiu igualmente a Casa dos Frescos com o prémio de Melhor Capa, reconhecimento atribuído ao trabalho gráfico desenvolvido pela marca.

Das 48 marcas premiadas nesta edição, 14 receberam o reconhecimento pela primeira vez, um dado que, segundo a organização, demonstra o dinamismo e a renovação do tecido empresarial angolano.

Um dos momentos mais marcantes da gala foi a atribuição da distinção Superbrands Solidária à Fundação Cuerama, em reconhecimento pelo impacto das suas iniciativas sociais e pelo trabalho desenvolvido junto das comunidades.

Para Pedro Diogo Vaz, numa sociedade em transformação, o papel das organizações vai muito além da prestação de serviços ou comercialização de produtos, devendo contribuir activamente para o desenvolvimento social, a sustentabilidade, a valorização do talento nacional e o apoio às populações mais vulneráveis.

O programa incluiu ainda uma conversa intergeracional entre o fotógrafo angolano José Silva Pinto, conhecido como Tonspi, e um jovem fotógrafo, num debate centrado na evolução da fotografia e na importância da transmissão de conhecimento entre gerações. O diálogo enquadrou-se no conceito escolhido para esta edição "Marcas do Amanhã" que pretende destacar a capacidade das organizações de inovar sem perder de vista a sua identidade e legado.

A gala terminou com uma actuação do músico Dino Ferraz e contou com o apoio de várias entidades parceiras.

Presente em 89 países, a Superbrands dedica-se à identificação e promoção de marcas que demonstram níveis superiores de notoriedade, confiança e reputação. Em Angola, onde está instalada desde 2009, a distinção é considerada um dos principais selos independentes de credibilidade empresarial, reflectindo simultaneamente a avaliação dos consumidores e o parecer de especialistas do sector, factores que reforçam o prestígio das organizações premiadas.