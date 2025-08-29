Entre Janeiro e Junho, País registou mais de 10 mil casos de sarampo que resultaram em 150 mortos. Vítimas são, maioritariamente, menores de cinco anos sem a vacina contra a doença. Número de casos do primeiro semestre deste ano já é maior que o geral de 2024. Lunda-Sul, Huambo e Bié entre as províncias mais atingidas.

O surto de sarampo que assola o País desde o início do ano já infectou mais de 10 mil pessoas e provocou a morte de pelo menos 150, no primeiro semestre deste ano, a maioria menores de cinco anos. Os dados, obtidos pelo Novo Jornal de fontes do Ministério da Saúde (MINSA), indicam que, em apenas seis meses (Janeiro a Junho), o número de infectados superou o total de casos reportados no ano passado, em que foram notificadas 10 mil ocorrências, o que revela a gravidade da situação.

Sem avançar números, fontes do MINSA citam que as províncias do Huambo, Bié e Lunda-Sul são as mais atingidas. Apesar do cenário alarmante, o MINSA não divulgou ainda um balanço oficial sobre o surto que atinge 20 das 21 províncias (à excepção do Cuando). "A Lunda-Sul, neste momento, é a província que mais nos preocupa, porque tem o registo de mais casos e mortos", conta uma fonte.

No Uíge, de acordo com a chefe do Departamento Provincial da Saúde Pública, Lindeza Chaves, desde o início do ano até 16 de Agosto, já tinham sido notificados mais de mil casos, que resultaram em 20 óbitos. Dos casos notificados, explica, pelo menos 70% das crianças não estavam vacinadas contra a doença. "O município do Uíge é o epicentro. Cerca de 75% dos casos estão concentrados no município. Estamos a pensar em fazer uma minicampanha para vacinar todas as crianças menores de cinco anos, para ver se conseguimos controlar a situação", afirma a responsável.

