Segundo a companhia aérea, os atletas poderão beneficiar de até 25% de desconto sobre a tarifa mais baixa disponível no momento da emissão do seu bilhete de passagem, desconto válido para todas as tipologias de classe premium e classe económica, sendo aplicável aos voos internacionais e domésticos operados pela TAAG, com excepção da rota de Cabinda.

Ficam igualmente excluídos, os voos em regime de interline ou codeshare, operados por companhias parceiras, diz a TAAG em comunicado, acrescentando que para beneficiar desta tarifa, a federação desportiva deverá remeter um pedido formal, em papel timbrado e com carimbo oficial, contendo a identificação dos atletas e comprovativo do respectivo vínculo institucional.

"O passaporte do passageiro deverá ser apresentado no acto da emissão do bilhete e o processo de solicitação deve ser realizado directamente nos escritórios TAAG, sendo que a emissão dos bilhetes deverá ocorrer unicamente nas lojas oficiais da companhia, não sendo permitida a emissão através de agências de viagens", refere.

Este desconto, ressalva a TAAG, não é aplicável a taxas, encargos adicionais, impostos, sobretaxa de combustível, excesso de bagagem ou quaisquer outras tarifas acessórias, e, em caso de alterações de datas, serão cobradas as diferenças tarifárias e demais encargos aplicáveis.