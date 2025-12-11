Em nota de imprensa, a companhia anuncia que a chegada desta aeronave de última geração à frota está alinhada com o plano estratégico 2024-2029 e sinaliza o foco na modernização e transformação da TAAG.
O Airbus A220-300 da TAAG possui uma capacidade total de 137 passageiros, numa configuração com 12 lugares em classe executiva e 125 em classe económica, destacando-se no global pelo seu elevado desempenho operacional, em matéria de eficiência no consumo de combustível e de redução do impacto ambiental.