A TAAG - Linhas Aéreas de Angola recebeu esta quarta-feira, no Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (AIAAN), na província de Icolo e Bengo, a mais recente aeronave da sua frota, o Airbus A220-300.

Em nota de imprensa, a companhia anuncia que a chegada desta aeronave de última geração à frota está alinhada com o plano estratégico 2024-2029 e sinaliza o foco na modernização e transformação da TAAG.

O Airbus A220-300 da TAAG possui uma capacidade total de 137 passageiros, numa configuração com 12 lugares em classe executiva e 125 em classe económica, destacando-se no global pelo seu elevado desempenho operacional, em matéria de eficiência no consumo de combustível e de redução do impacto ambiental.