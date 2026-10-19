A TAAG - Linhas Aéreas de Angola retomou a sua programação normal de voos, depois de terminada a primeira fase da greve dos técnicos de manutenção de aeronaves, entre 11 e 15 de Outubro. Apesar do regresso à normalidade, o pré-aviso submetido pelo sindicato prevê novas fases de paralisação de 6 a 10 de Novembro, de 5 a 10 de Dezembro, e de 19 a 23 de Dezembro.

Segundo uma nota de imprensa da TAAG, duante o primeiro período de greve foram realizados 186 dos 188 voos programados, o equivalente a uma taxa de execução superior a 98%.

A companhia aérea activou, durante o período de paralisação, o Plano de Continuidade Operacional, que permitiu assegurar os serviços essenciais e minimizar os constrangimentos aos passageiros.

De acordo com a nota da TAAG, a companhia aérea registou uma média de 84 por cento de pontualidade, durante os cinco dias de greve, período em que foram contabilizados apenas dois cancelamentos.

No âmbito das medidas de mitigação, as equipas comerciais da companhia contactaram antecipadamente os passageiros potencialmente afectados, disponibilizando alternativas de reagendamento para datas mais convenientes, sem aplicação de penalizações, segundo o comunicado da TAAG, que destaca que todos os voos realizados cumpriram os requisitos técnicos, operacionais e de segurança previstos na regulamentação aeronáutica aplicável.

A companhia informou ainda que mantém abertos os canais de diálogo com o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (STMA), com vista à continuidade das negociações e à procura de um entendimento que permita evitar futuras perturbações na operação.