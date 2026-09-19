Até Dezembro deste ano, a TCUL prevê acrescentar 300 autocarros e novas rotas para atender à população em Luanda. Sob tutela do GPL desde Abril deste ano, a operadora lançou o serviço expresso e micro-expresso, reforça as suas rotas e faz distribuição estratégica das linhas.

A empresa de Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL) precisa de pelo menos 800 autocarros para acudir a demanda da população. Actualmente, a operadora tem 150 viaturas em circulação e prevê, até Dezembro, reforçar a frota com mais 300, revelou ao Novo Jornal o presidente do Conselho de Administração da transportadora, Nelson Jorge.

"Até Dezembro deste ano, a TCUL prevê operar com cerca de 300 autocarros, para atender à população luandense, embora a cidade precise de pelo menos 800 viaturas para cobrir a demanda plena da população", disse, acrescentando que o défice continua a ser um dos principais desafios na capital do País.

O responsável reconhece que Luanda necessita de uma rede de transportes públicos melhor e mais estruturada para melhorar os principais problemas de mobilidade da população. Hoje, com cerca de 150 autocarros a operarem em 19 carreiras, nas distintas rotas de Luanda, Nelson Jorge avançou que a operadora estuda a construção de novas rotas.

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