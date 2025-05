O caso aconteceu no município do Rangel, quando o cidadão da Guiné-Conacri foi abordado pelo regulador de trânsito por condução perigosa, de acordo com o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel.

O detido tentou resolver as coisas com os operacionais naquele instante, mas não teve sucesso. De seguida, tentou subornar o comandante da brigada, mas acabou detido.

A Polícia Nacional contou ao Novo Jornal que no mesmo dia houve uma segunda ocorrência. nos arredores do km 30, província do Icolo e Bengo, quando um homem da Costa do Marfim circulava com cinco milhões de kwanzas, recusando-se a revelar a origem do dinheiro.

Os suspeitos vão ser encaminhados para o Ministério Público, por fuga ao fisco e tentativa de suborno.