O estremecimento provocado pela chegada de aeronaves ao aeroporto da cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, ameaça destruir Nkulumbimbi, as ruínas da Sé Catedral, que integram o património cultural mundial.

Aos jornalistas, este fim de semana, o ministro da Cultura, Filipe Zau, recordou que a infraestrutura data do século XVI e corre o risco de colapsar se a situação persistir.

"De todas as recomendações da UNESCO, só falta cumprir a situação do aeroporto que este muito próximo da cidade e do Nkulumbimbi", referiu.

O novo aeroporto de Mbanza Kongo está a ser erguido longe da cidade de Mbazna Kongo, no âmbito das recomendações da UNESCO.

O Aeroporto Internacional "Nimi ya Lukeni" foi projectado para receber cerca de 250 mil passageiros e voos de aeronaves tipo Boeing 777-300ER.

A ideia segundo o Executivo, é interligar Mbanza Kongo com o resto do mundo.

As Ruínas de Kulumbimbi são um símbolo histórico e cultural no antigo centro religioso e político do Reino do Kongo.

Construído com pedra e cal no ano de 1491, estão localizadas em Mbanza Kongo, ao lado do cemitério dos reis do Kongo.

As ruínas evidenciam técnicas de construção europeias, misturadas com elementos locais, representando a fusão cultural da época.

O local enfrenta desafios relacionados com a preservação devido à exposição ao tempo e à falta de recursos.

Hoje, atrai turistas e pesquisadores, interessados na sua rica história e influência no intercâmbio cultural entre África e a Europa.

Serve também como um recurso educativo sobre a herança angolana e a história da expansão europeia em África.